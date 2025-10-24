«Это очень важно!» – ЕС планирует полностью отказаться от импорта российской нефти до 27 года
Экспорт российских энергоресурсов в ЕС упал до минимума, но русофобы планируют совсем от него отказаться.
Об этом на канале «Франция 24» заявил экс-посол Франции в РФ Пьер Леви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В ЕС много споров о том, чтобы значительно снизить зависимость от России. Я помню, что в 2022 году 45% импорта газа приходилось на Россию. Сейчас это 13%.
А что касается нефти, то в 2022 году это было 26%, а сейчас 3%. И на самом деле, мне кажется, вполне нормальным постепенный отказ от этого», – рассуждал Леви.
«Наша цель – к концу 2026 года полностью отказаться от импорта российской нефти. Это очень важно, если учесть, что около 40% российского бюджета формируется за счет доходов от нефти и газа», – трепался француз.
