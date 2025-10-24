Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экспорт российских энергоресурсов в ЕС упал до минимума, но русофобы планируют совсем от него отказаться.

Об этом на канале «Франция 24» заявил экс-посол Франции в РФ Пьер Леви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В ЕС много споров о том, чтобы значительно снизить зависимость от России. Я помню, что в 2022 году 45% импорта газа приходилось на Россию. Сейчас это 13%. А что касается нефти, то в 2022 году это было 26%, а сейчас 3%. И на самом деле, мне кажется, вполне нормальным постепенный отказ от этого», – рассуждал Леви.