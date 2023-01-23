Кандидат в президенты Чехии: Я не послал бы войска на помощь Польше

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Как главнокомандующий вооружённых сил Чехии, я не отправил бы войска на помощь Польше, если бы она была атакована.

Об этом заявил кандидат в президенты Чехии, бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш в ходе предвыборных дебатов 21 января, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, нет», – ответил Андрей Бабиш на вопрос, пошлет ли он чешских солдат на помощь в случае нападения на Польшу или страны Прибалтики.

Бабиш заявил, что хочет мира, а не войны.

«Я бы никогда не отправил наших детей на войну, ни при каких обстоятельствах. Польша не будет атакована, мы должны предотвратить это», – сказал кандидат в президенты Чехии.

Он подчеркнул, что воспринимает вопрос как чисто гипотетический.

Его оппонент, бывший глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел, отметил, что Чехия будет обязана защищать союзное государство в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора.

«Являясь членом организации такого типа, мы не только пользуемся коллективной защитой, но и что-то даём взамен. Совместные действия в случае нападения на другую страну – это наше обязательство», – подчеркнул кандидат в президенты Чехии.

Вопрос о реакции на возможное нападение на Польшу или страны Прибалтики был частью более широкой дискуссии о помощи Украине. Бабиш подчеркнул, что её координируют Евросоюз и НАТО, и что правительство Чехии, помогая Киеву, забыло о собственных гражданах. Он обвинил конкурента в желании отправить на Украину солдат НАТО. Павел возразил, что речь идет о «поддержке гуманитарных миссий».

Польская оппозиция использовала заявление Андрея Бабиша для очередных атак на правящую партию «Право и Справедливость» (ПиС).

«Бабиш не пошлет войска на помощь Польше в случае возможного нападения на нашу страну. Орбана даже не нужно спрашивать. Друзья ПиС = союзники Путина», – написал в Твиттере Лукаш Когут, польский евродепутат от «Новых левых».

При этом уже на следующий день Андрей Бабиш несколько откорректировал свою позицию.

«Во время дебатов я не хотел отвечать на гипотетический вопрос о вторжении в Польшу или Прибалтику. Я почти уверен, что этого не произойдет, и я даже не хочу об этом думать. Долг мировых политиков – предотвратить войну», – написал он в Твиттере.

«Если бы было нападение, конечно, я бы следовал статье 5 Договора НАТО. Нечего об этом дискутировать», – добавил он.

Накануне второго тура президентских выборов, который состоится 27-28 января, согласно двум опросам Петр Павел опережает Андрея Бабиша на 15 процентов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бывший премьер-министр Чехии, миллиардер Андрей Бабиш и бывший глава военного комитета НАТО, генерал Петр Павел, набрав практически равное число голосов в первом туре президентских выборов, вышли во второй тур.