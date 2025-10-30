«Не хочу в Таможенный союз из-за Зеленского» – истерика соросенка

Игорь Шкапа.  
30.10.2025 18:20
  (Мск) , Киев
Украина


У граждан Украины воруют их будущее.

Об этом в эфире «Новости live» заявил депутат ВР от считающейся креатурой структур Джорджа Сороса партии «Голос» Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат рассказал, что 4 ноября планируется публикация нового отчета ЕС о готовности Украины к интеграции в это объединение.

«Он будет плохой. Он будет говорить о том, что мы стагнируем, что у нас есть откат от реформ, то есть, наоборот, в худшую сторону. Это значит, что мы еще дольше будем ждать вступления в ЕС. Я хочу для себя, для своих граждан и страны в целом будущее в Европейском союзе, а не Таможенном!», – истерил соросенок.

По его словам, таким образом, у граждан Украины «воруют их будущее».

«Я не помню, чтобы кто-то из наших граждан разрешал даже во время выборов в 2019 году чиновникам воровать их будущее. Но почему-то это сейчас происходит! И это почему-то имеет конкретные имена, фамилии и должности, которые каким-то странным образом, большинство из них, точно не избираемые. Мы этих людей не выбирали на эти посты. Почему они до сих пор занимают эти места? У меня ответа нет, даже несмотря на отсутствие выборов», – негодовал Железняк.

