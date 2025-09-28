Незалежность Украины нам подарили советские коммунисты, а не бандеровцы – садист из ВСУ 

Игорь Шкапа.  
28.09.2025 16:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 665
 
Дзен, История, Общество, Политика, Россия, СССР, Украина


Украина совершает ошибку, отрицая свое советское прошлое, потому что именно коммунистическая украинская элита оторвала страну от РФ, а не западные галичане-бандеровцы.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина совершает ошибку, отрицая свое советское прошлое, потому что именно коммунистическая украинская элита оторвала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нам предлагают сказать, что наши родители, деды, все, кто воевал в Советской Армии армии, выиграл эту страшную войну, делал колхозы… если они выжили, то на деле они были частью системы более лояльной, менее лояльной. И взять и просто выбросить это?», – недоумевает Друзенко.

Он привел в пример более давние времена, когда «украинцы были интегрированы в Российскую империю», заметив, что «это был выбор элит».

«За эту страну как акт независимости, декларацию независимости – проголосовало большинство коммунистов, свои ребята, как говорил покойный Плющ. И среди них не было ни одного члена ОУН или ветерана УПА. Вот такие непростые пути господни», – добавил Друзенко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить