Одесса. Нацисты в бешенстве: «Здесь россиян ждут, уже не скрываясь»

Напомню, что с недавних пор в Одессе два гауляйтера — вместо губернатора и мэра. Один, Кипер (прокурорский), свирепствует в области два с половиной года, а вот второй, Лысак (эсбэушный), только неделю. И так «нэвдобно» получилось — Лысак сразу с козырей зашел, ознаменовав свое появление в городе политическими репрессиями и массовым — десятками! — увольнением чиновников. А про Кипера все забыли.

Вот он и решил блеснуть. И у него получилось, сразу прям развиделся «масштаб личности»…

Дело в том, что местная школота и прочие подвиды звиздюков истово отмечают Хэллоуин, под них подстраиваются клубы и прочие концертные площадки. Да только глобально ничего не изменилось со времен их бабушек — это просто дискотеки с западной и русской танцевальной музыкой. И Кипер что-то там такое увидел «в интернетах» — первое попавшееся — видео, где малолетки отплясывали под песню на русском, и пошел в разнос:

«Никакой русской музыки — ни в клубах, ни в других публичных местах! Одесса — город, который почти каждый день страдает от российских атак. И в это время в ночном клубе включаются песни российских исполнителей. И это на четвертом году полномасштабной войны», — разбушевался главгауляйтер.

К слову, знатоки клубной дичи уже идентифицировали по песне белорусскую группу, но у оккупантов это тоже приравнивается к «рашизму».

«Пока наши защитники отдают свою жизнь, — не угомонялся Кипер, — кто-то развлекается под саундтреки страны-агрессора, презирая память о погибших. Организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, официально признанном территорией боевых действий. Одесса — украинский город. Кто забыл — напомним».

Так мало того — он еще и полицаев на дискотеку натравил, которые вмиг отреагировали, разогнали гостей, задержали диджея, а клуб закрыли. Следующим пунктом — репрессии от мовного гестапо.

«Спасибо власти за позицию. Все держится на власти», — тут же подлизнул нацист Музычко (вместе с Кипером они побороли памятник Пушкину) и поделился планом мести:

«У меня такое впечатление, что в законсервированном месте величественной украинской победы — Доме Профсоюзов в Одессе — открылся зомби-портал, там подняли головы россияне с украинскими паспортами. Вражеский язык снова лезет из всех щелей, снова массово игнорируется мова, как ненужный аппендикс, снова украинцы затираются и отодвигаются. Здесь россиян ждут, уже не скрываясь. Портал должен быть закрыт. Есть отличные варианты экзорцизма».

Ну, собственно, да — в этих вариантах сейчас и соревнуются двое одесских гауляйтеров. Соперничество, кто лучше перед фюрерком выслужиться. А местным — сломанная жизнь.