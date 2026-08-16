«Пацан, побойся Бога», – ветеран КГБ обратился к экс-министру «Мише Федорову»

Елена Острякова.  
16.08.2026 19:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 683
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рискнул личной безопасностью, когда заявил об убийстве 50 тыс русских в месяц.

Об этом председатель Совета ветеранов представительства КГБ СССР в Афганистане Василий Кравцов заявил книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рискнул личной безопасностью, когда заявил об убийстве 50...

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«Библейская притча применима к современной Украине. Бог просит их смириться, а они со своей гордыней крошат наших детей на пляже. Какой-то 35-летний пацан Миша Федоров, уволенный с должности министра обороны Украины, публично заявляет о желании уничтожать русских «в промышленных масштабах». Он не знает, какой путь ему предстоит в жизни пройти, какую участь ему готовит Господь Бог,и делает такие заявления. Айтишник, не воевавший, не бывший в эпицентре террористических атак», – сказал Кравцов.

20 января, вступая в должность министра, Федоров заявил, что стратегической целью Киева является убийство 50 тысяч военных российской армии месяц. По его словам, Федорова об этом попросил украинский узурпатор  Владимир Зеленский.

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English version :: Читать на английском «Пацан, побойся Бога», – ветеран КГБ обратился к экс-министру «Мише Федорову»

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