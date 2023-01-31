Потери ВСУ превосходят все мыслимые мобилизации и поставки – эксперт

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Даже если начнутся поставки на Украину американских истребителей F-16, разместить их можно только под российским огнём.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня все пишут, в том числе в британской прессе, что F-16 надо поставить на Украину. Хоть где-нибудь задайте вопрос – а с каких аэродромов они должны взлетать? Если они будут взлетать с аэропортов, которые находятся за пределами Украины, это однозначно война, а не то что «красная черта». Если с территории той страны атакуются наши Вооружённые силы, это однозначный удар. Причём тут даже пятую статью применить нельзя, потому что – это не мы атакуем эту страну. А они даже не задаются этим вопросом. Знают, что аэропорты Украины под нашим огневым контролем, что там ещё – попробуй найди нормальную взлётную полосу для этих F-16. Вообще никто таких вопросов не задаёт», – удивляется Корнилов.

В свою очередь, военный обозреватель Владислав Шурыгин подчеркнул, что никакие поставки не смогут покрыть потери, которые уже понесла украинская армия.

«Сейчас идёт речь, дадут или не дадут 18 F-16. Обсуждают, что это за самолёт, какая страна может дать, как это всё изменит. Но при этом помалкивают, что уже уничтожено 600 летательных аппаратов. Больше 300 самолётов и больше 200 вертолётов. Причём Украина ещё получила больше 60 МиГ-29, от разных стран. Всё, что было, отдали. И эти 18 F-16, которые они клянчат, это только потому, что советского давать уже нечего. Всё отдали. То есть, вы потеряли две воздушных армии, а получаете в лучшем случае эскадрилью. Что должно быть в головах, чтобы считать, что это что-то открывает?», – отметил он.

Военный обозреватель добавил, что такая же ситуация и со всем остальным импортным вооружением на Украине.

«Они в последние недели сильно мучаются тем, что формируют резервы, но потери, которые они несут, не покрывают того, что они формируют. На украинских порталах они сами подсчитали, что русские уничтожили 339 орудий, начиная с первого декабря. За два месяца. Вы получаете сейчас взамен их, в течение трёх месяцев, 180. Вопрос, насколько это поднимет боеспособность армии. Ещё за эти два месяца, они сами подсчитали, 11 «Хаймарсов», 11 «Крабов», 6 «Цезарей». Потери серьёзные, и компенсировать их нечем. Но все проникнуты тем, что «нам дают», – резюмировал Шурыгин.