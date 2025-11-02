Президент Черногории просит принять его страну в ЕС, чтобы «защититься от влияния России»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Черногорский президент Яков Милатович нашёл контраргумент против доводов некоторых членов ЕС, считающих, что это надгосударственное образование больше расширяться не должно.

В своей риторике он решил использовать страх европейцев перед Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В интервью французскому изданию Cruise Яков Милатович заявил, что «расширение ЕС – лучшая стратегия в борьбе с влиянием третьих стран, включая Россию». Так он ответил тем европейским лидерам, которые выступают против расширения Евросоюза, в первую очередь за счёт Балканских стран, к которым относится, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В ответ на эти слова посол России в Черногории Александр Лукашик напомнил Милатовичу, что духовная близость русских и черногорцев имеет многовековую историю, и потому логично было бы использовать этот фактор для развития взаимовыгодного сотрудничества, расширения реализации совместных проектов и укрепления интеграционных связей. Вместо этого прозападное руководство страны выбрало иной путь, продолжив политику разрыва отношений с Россией.

«Официальные контакты разорваны, государственное авиасообщение отсутствует, экономическое сотрудничество заморожено, приток российских инвестиций сокращается, сокращается и число российских граждан, проживающих и посещающих страну. В то же время, с момента вступления в НАТО в 2017 году, Черногория участвует в продвижении планов альянса по выполнению задач, связанных с «гибридной войной» против России. Более того, представители Черногории участвуют в миссии военной помощи ЕС Украине. Можно ли в этих условиях говорить о каком-либо влиянии Москвы на Подгорицу? Конечно, нет. О чём тогда речь?», – резонно поинтересовался Лукашик.

При этом дипломат отметил, что Россия открыта для восстановления полноценных отношений с Черногорией. В частности, речь идёт о двустороннем сотрудничестве в таких областях, как энергетика, транспорт, информационные технологии, инфраструктура, туризм и многих других.