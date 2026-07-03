Прощание с Хаменеи. Нетаньяху обрёк Трампа на унизительную роль

Прощание с аятоллой Али Хаменеи состоялось сегодня в Тегеране, куда прибыли представители России, Китая, Индии, Турции, Ирака, Бангладеш и Венгрии, а также бойцы движения «Хезболла».

Траурная церемония стала возможна после того, как между США и Ираном была заключена сделка. Однако вряд ли можно говорить о наступлении мира. Между американцами и Израилем всё отчетливее проступает раскол. Дональд Трамп требует прекратить боевые действия и пытается договариваться с Ираном, а Нетаньяху демонстративно продолжает эскалацию, игнорируя не только договорённости, но и эмоциональные звонки из Вашингтона.

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«Трамп играет всегда свою игру. Он, когда что-то начинает, рассчитывает на быстрый успех при малых затратах. Сейчас получается ситуация, что затраты уже превысили все разумные нормы, все запланированные ресурсы, а эффекта нет. Поэтому Трампу это уже становится неинтересным. С него спрашивают результат дома… Нетаньяху ситуацию понимает, конечно, лучше, и ему нужен результат. Вот здесь вот у них с Трампом и расходятся мнения. Трамп понимает, что результата нет. Ему надо это всё дело сворачивать. Нетаньяху понимает, что, если всё свернуть, то самой проигравшей стороной будет он», – объясняет «ПолитНавигатору» работающий на Ближнем Востоке военкор Олег Блохин.

Есть и ещё одна причина.

«С одной стороны, Нетаньяху – наверное, один из самых ультраправых премьер-министров Израиля за всю историю. Но здесь добавляются еще такие факторы, что он находится под уголовным преследованием, и скоро выборы», – говорит Рами Эль-Кальюби, преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

Пока что Трамп оказался в унизительной роли «бессильного миротворца»: он публично продвигал ливано-израильское перемирие, а Нетаньяху проигнорировал его инициативу, даже не вынося соглашение на голосование в кнессет, и продолжил бомбардировки Ливана – тем самым дав понять, что призывы Вашингтона для Тель-Авива вовсе не обязательны.

К тому же, новый виток войны на Ближнем Востоке, спровоцированный Тель-Авивом, рискует втянуть новые силы вроде йеменских хуситов. А это – новый нефтяной кризис.

«В поведении Нетаньяху есть и оттенок идеологического фанатизма, поскольку он поддерживает идею Великого Израиля, построенного на землях, отнятых у Ливана, Сирии и других соседних стран», – указывает на ещё одну причину бразильский журналист Рафаэль Мачадо.

Голословные утверждения премьер-министра Израиля о «ядерной угрозе cо стороны Ирана» и «тысячах террористов Хезболлы» не подтверждаются даже его собственной разведкой и опровергаются докладами МАГАТЭ.

«Никакой ядерной угрозы пока нет. Но и Трамп же очень невменяемый. Он иногда завтра всех готов разбомбить, а иногда у него «всё в порядке», – сказал «ПН» публицист Исраэль Шамир.

Нетаньяху не оставит попыток втянуть Трампа в новую авантюру.

«Сионистское лобби – одна из главных сил в политике США, и оно в значительной степени присутствует в правительстве Трампа, как, например, в случае с Джаредом Кушнером, который является его зятем. Кроме того, многие эксперты считают, что у Израиля могут быть компрометирующие материалы для шантажа Трампа, особенно в том, что касается внешней политики», – говорит Рафаэль Мачадо.