В ближайшие 4 года Евросоюз ждёт антиукраинский разворот – Бортник

Вадим Москаленко.  
09.11.2025 17:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удержится у власти ещё на один срок, в других странах ЕС также начнут побеждать антиукраинские силы.

Об этом на своём канале заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп будет вмешиваться в ситуацию в целом в Венгрии и Европе. Потому что США дают чёткий сигнал, что Трамп Орбана не сдаст. Это в рамках более широкой стратегии – борьбы проамериканских консерваторов и пробрюссельских либералов внутри ЕС.

Сейчас в Европе делают огромные ставки на то, чтобы сковырнуть Орбана, который является стержнем антибрюссельской коалиции, куда входят Словакия, Чехия, потенциально Польша и Италия», – сказал Бортник.

«Иногда её ещё называют антиукраинской коалицией, но это не правда – они борются с Брюсселем. А Украина – часть брюссельской политики.

И если Орбан устоит, как сердечник этой коалиции, то балансирующие на одной ноге правительства Германии, Франции, Британии – всюду у власти очень низкие рейтинги – не устоят при следующем цикле.

В новом цикле Орбана, следующие 4 года, эти страны тоже может ожидать серьёзный консервативный разворот, под влиянием самого Трампа», – подытожил он.

