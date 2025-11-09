В ближайшие 4 года Евросоюз ждёт антиукраинский разворот – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удержится у власти ещё на один срок, в других странах ЕС также начнут побеждать антиукраинские силы.

Об этом на своём канале заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп будет вмешиваться в ситуацию в целом в Венгрии и Европе. Потому что США дают чёткий сигнал, что Трамп Орбана не сдаст. Это в рамках более широкой стратегии – борьбы проамериканских консерваторов и пробрюссельских либералов внутри ЕС. Сейчас в Европе делают огромные ставки на то, чтобы сковырнуть Орбана, который является стержнем антибрюссельской коалиции, куда входят Словакия, Чехия, потенциально Польша и Италия», – сказал Бортник.