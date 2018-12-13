В Киеве нацисты выдвинули требования Ахметову и Порошенко

13.12.2018

Неонацисты из партии «Национальный корпус», политического крыла полка «Азов», устроили пикет под зданием Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг в Киеве.

Радикалы требовали моратория на повышения цен на коммунальные услуги и прекращения закупок угля по схеме «Роттердам+», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пикете приняли участие несколько десятков членов партии и ее сторонников. Они обвинили президента Украины и «угольного магната», олигарха Рината Ахметова в сговоре и коррупции при закупках угля для страны.

«Нет договорнякам Ахметова с Порошенко», «Где вершки из Роттердама?», «Тарифы растут-производство падает», – гласили плакаты, которые принесли с собой националисты.

«Мы требуем остановить повышение тарифов на электроэнергию с 1 января 2019 года. Требуем также отменить схему «Роттердам +», провести демонополизацию энергетики и упростить присоединение к электросетям украинских предприятий», – заявили под стенами НКРЕКП радикалы.

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