Нацисты осадили логово Порошенко

07.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские неонацисты из «Национального корпуса» и боевого крыла – «Национальных дружин» пикетируют администрацию президента страны, требуя запретить торговлю с Российской Федерацией и работу российского бизнеса на Украине.

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На Банковой они потребовали также возбудить уголовные дела против «агентов Кремля» и создать невыносимые условия для бизнеса РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Радикалы также требуют расторгнуть все договоры, подписанные между Украиной и РФ.

«Именно президент Порошенко имеет реальные рычаги и возможности для противодействия кремлевским оккупантам на фронте, в политике и бизнесе. Требуем адекватного ответа на агрессию РФ! Хватит использовать двойные стандарты в международной политике. Любые договоры с Кремлем о дружбе, сотрудничестве, торговле – преступная халатность или откровенная измена украинской нации! Призываем украинцев к массовому бойкоту услуг и товаров предприятий, связанных с российским капиталом», – заявляют националисты.

Накануне Верховная рада официально разорвала соглашение «О дружбе и сотрудничестве с РФ» – так называемый «Большой договор», подписав который в конце 1990-х, Россия соглашалась на украинский статус Крыма в обмен на нейтральный статус Украины и соблюдение прав русскоязычного населения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».