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Наконец-то у гестаповцев удача — наконец-то они не бабку со Староконки покрутили, торгующую из-под полы пионерскими галстуками и олимпийскими мишками, а крупную птицу. Эх…

Речь о преподавателе (доценте) Одесской военной академии, той самой, которую окончили когда-то Залужный, Буданов, Арестович (последние два – террористы в РФ). Больше того — об ученом, инженере, принимавшем участие в организации научного процесса в сфере военно-технических технологий. Наконец, о военном, работавшим с государственной тайной и информацией с грифами «секретно» и «совершенно секретно». Его раскрыли. Имя пока неизвестно.

Из отчета гестапо:

«…у задержанного были пророссийские убеждения, и он отрицал украинскую независимость. С начала 2023 года мужчина начал поддерживать контакты с родственниками и знакомыми из Орловской области России. Понимая перспективу доступа к военным данным и пророссийскую настроенность, ему предложили стабильную оплату и завербовали в агенты России. Используя служебное положение, научный сотрудник через мессенджер Telegram передавал агентам информацию о научно-технических разработках в сфере беспилотных летательных аппаратов», — сообщают в генпрокуратуре.

А в СБУ уже описывают нюансы:

«Доцент умышленно тормозил внедрение украинского вооружения. Проводя экспертную оценку тактико-технических характеристик новых тестовых БПЛА и роботизированных систем, он готовил необоснованные негативные заключения, называя перспективные разработки непригодными для использования в боевых условиях».

Сдали же специалиста… «свидомые» граждане. В гестаповских отчетах так и говорится. Мол, выполняя очередную преступную задачу, подозреваемый начал подыскивать среди сотрудников академии лиц для привлечения к разведывательной деятельности. Открыто вел агитацию, «но сталкивался с конфликтами» среди «свидомых» коллег.

«Особый интерес для врага представляла информация о военных разработках, в частности в сфере БПЛА, ракетного вооружения, а также новейшие технологические проекты», — уточнили в гестапо.

Нацисты считают, что «мужчина пошел на соглашение с врагом, мечтая после прихода оккупационных властей занять должность в органах военного управления новой «администрации».

Ему, понятное дело, грозит пожизненное.

Ну, что можно сказать в этом случае?

Мужик, доживи до… обмена.