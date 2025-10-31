Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны, вроде Китая, портят всё санкционное давление на российскую нефтяную отрасль, и Украина вместе с США будут «с ними работать».

Об этом просроченный президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после совещания по санкциям против нефтяных компаний РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он назвал Канаду, Британию, Японию и страны ЕС «ключевыми партнёрами», которые «максимум или аж до нуля» уменьшили импорт из РФ.

«И те, кто увеличили: Индия, Китай, Турция и Центральная Азия – бывшая советская колыбель. С ними нужно работать. После этих санкций, по нашим данным, Россия потеряет 50 млрд.долл. в следующем году. И мы рассчитываем, что эти ключевые страны, которые увеличили экспорт, что мы с США будем работать над тем, чтобы максимально уменьшить этот импорт энергоресурсов из РФ. Потому что, например, Китай импортировал на 120 млрд., представьте себе! США вводят санкции, сокращение будет 50, а импорт только Китая 120 млрд. Ну, они наибольший игрок, помощник в этой войне, это факт», – сказал Зеленский.

Также он призвал не расслабляться и Евросоюз.