Американие недруги Коломойского продолжают настраивать Зеленского против него

20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть очень осторожным с олигархом Игорем Коломойским, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал в Twitter бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

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“В первые месяцы на посту Зеленский создал немалый политический капитал в Украине и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Ему нужно осторожно обращаться с Коломойским (например, никаких “компромиссов” в отношении Приватбанка), чтобы он не потерял большую часть этого капитала”, – написал Пайфер.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавно встречался с олигархом Игорем Коломойским и говорил с ним об отмене монополии и снижении тарифов на коммунальные услуги.

Ранее Зеленский призвал олигархов работать по новым правилам открытого рынка. Зеленский считает, что государство предоставило крупным бизнес-группам очень много всего: время, большие деньги и возможности, в том числе иногда возможности выводить эти деньги из страны.