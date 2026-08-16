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Страны Евросоюза продолжат придерживаться принципа «не разговаривать с Россией», пока не получат жестокую и кровавую взбучку.

Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью болгарскому каналу «Поглед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переговоры должны вестись между двумя сторонами. Разве что-то изменилось в позиции Европы – единственной, кто может вести переговоры? Потому что Украина не самостоятельна. Что-то изменилось в их отношении к России и войне? Нет. Так как можно вести переговоры? Европа до сих пор придерживается принципа «не разговаривать с Россией». Так какие могут быть переговоры», – сказал Кедми.