Европа захочет переговоров только после удара мордой о стол – Кедми
Страны Евросоюза продолжат придерживаться принципа «не разговаривать с Россией», пока не получат жестокую и кровавую взбучку.
Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью болгарскому каналу «Поглед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Переговоры должны вестись между двумя сторонами. Разве что-то изменилось в позиции Европы – единственной, кто может вести переговоры? Потому что Украина не самостоятельна. Что-то изменилось в их отношении к России и войне? Нет.
Так как можно вести переговоры? Европа до сих пор придерживается принципа «не разговаривать с Россией». Так какие могут быть переговоры», – сказал Кедми.
«Сейчас британцы сказали, что им нужно говорить с военными России. Что произошло, что вдруг до них дошло? Российский корабль в Ла-Манше расстрелял британское судно, которое слишком близко приблизилось к нему.
И тут до англичан дошло, что это может быть опасно. Что нужно разговаривать, чтобы не было столкновений между российскими военными кораблями, и их. То, на что они плевали всего неделю назад.
Вот таким способом они готовы идти на переговоры. Когда их мордой об стол ударят, они, вытирая кровь и выплёвывая зубы, говорят, что готовы на переговоры. Без этого никаких переговоров не будет», – добавил он.
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