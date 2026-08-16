Европа захочет переговоров только после удара мордой о стол – Кедми

Максим Столяров.  
16.08.2026 19:17
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны Евросоюза продолжат придерживаться принципа «не разговаривать с Россией», пока не получат жестокую и кровавую взбучку.

Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью болгарскому каналу «Поглед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Евросоюза продолжат придерживаться принципа «не разговаривать с Россией», пока не получат жестокую и...

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«Переговоры должны вестись между двумя сторонами. Разве что-то изменилось в позиции Европы – единственной, кто может вести переговоры? Потому что Украина не самостоятельна. Что-то изменилось в их отношении к России и войне? Нет.

Так как можно вести переговоры? Европа до сих пор придерживается принципа «не разговаривать с Россией». Так какие могут быть переговоры», – сказал Кедми.

«Сейчас британцы сказали, что им нужно говорить с военными России. Что произошло, что вдруг до них дошло? Российский корабль в Ла-Манше расстрелял британское судно, которое слишком близко приблизилось к нему.

И тут до англичан дошло, что это может быть опасно. Что нужно разговаривать, чтобы не было столкновений между российскими военными кораблями, и их. То, на что они плевали всего неделю назад.

Вот таким способом они готовы идти на переговоры. Когда их мордой об стол ударят, они, вытирая кровь и выплёвывая зубы, говорят, что готовы на переговоры. Без этого никаких переговоров не будет», – добавил он.

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