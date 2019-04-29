Американский дипломат пригрозил России усилением санкций

29.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Военный вариант принуждения России к уходу из Донбасса и Крыма не рассматривается. Запад должен использовать исключительно санкционное давление.

Об этом в интервью киевскому изданию «День» заявил вице-президент Института мира США, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пан Тейлор, а какое ваше видение решения этого конфликта, хотя на самом деле это российская агрессия?» – спросил корреспондент Мыкола Сирук.

«Да, это – российская агрессия, это и война. Вы правы. Россия должна захотеть выйти из Украины. Не может идти речь о применении любой военной силы или военного пути, чтобы вытолкнуть Россию с Донбасса и из Крыма. Поэтому давление на Россию должно усилиться. По моему мнению, такое давление существует. Санкции влияют на мышление россиян. И если они будут достаточно болезненными, тогда россияне будут искать пути, чтобы выйти из Украины», – заявил Тейлор.

В таком случае, по его мнению, могут начаться переговоры не только между Волкером и Сурковым, но между другими представителями.

«Возможно, это будет Минск или какое-то другое место. Возможно, в конце концов это будет происходить в ООН и на СБ ООН. И тогда, конечно, россияне должны согласиться, что они не будут сопротивляться введению международных сил, которые возьмут контроль над так называемыми республиками», – добавил дипломат.