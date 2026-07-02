Беглый змагар: В Минске мечтают о военной базе Китая
Часть многовекторной элиты Белоруссии хотела бы разместить на своей территории китайскую военную базу, которая бы гарантировала самостийность.
Об этом бежавший на Украину белорусский политолог-змагар Игорь Тышкевич заявил в интервью киевскому политологу Юрию Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос войск китайских – это давняя мечта части белорусских политических элит вокруг Лукашенко. Чтобы в Беларуси появилась китайская военная база. Я понимаю, что страны НАТО и США взвоют. Но с точки зрения стабилизации независимости Беларуси это, возможно, неплохой вариант. Но Китай с этим очень осторожен. Военные базы он открывает крайне осторожно», – сказал Тышкевич.
Он считает, что для начала Пекин ограничится проведением китайско-белорусских учений.
«Но я не удивлюсь, если конец 2026-2027 года ознаменуется продолжением той же милитаристской символики с большим количеством маленьких по масштабу учений в Республике Беларусь. И примерно в 30% этих учений будут принимать участие не русские братья, а китайские», – сказал Тышкевич.
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