Беглый змагар: В Минске мечтают о военной базе Китая

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Часть многовекторной элиты Белоруссии хотела бы разместить на своей территории китайскую военную базу, которая бы гарантировала самостийность.

Об этом бежавший на Украину белорусский политолог-змагар Игорь Тышкевич заявил в интервью киевскому политологу Юрию Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос войск китайских – это давняя мечта части белорусских политических элит вокруг Лукашенко. Чтобы в Беларуси появилась китайская военная база. Я понимаю, что страны НАТО и США взвоют. Но с точки зрения стабилизации независимости Беларуси это, возможно, неплохой вариант. Но Китай с этим очень осторожен. Военные базы он открывает крайне осторожно», – сказал Тышкевич.

Он считает, что для начала Пекин ограничится проведением китайско-белорусских учений.