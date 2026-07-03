Британские подводники стремительно теряют компетенции – экс-командующий Королевским флотом

Британские подводники уже несколько лет не выходили в открытое море в условиях северных широт. За эти годы личный состав обновился и утратил компетенции.

Об этом в эфире The Sun заявил бывший командующий Королевским военно-морским флотом Том Шарп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обычно у нас была одна подводная лодка, которую называли специально оборудованной. У неё было дополнительное оборудование и снаряжение, в чём мы всегда были сильны – мы всегда были на переднем краю развития технологий. Мой отец занимался этим в шестидесятых и семидесятых годах. Он обогнул полюс на специально приспособленной подводной лодке», – сказал он.

«Весь мир противолодочной борьбы полон неопределённости, но у нас было такое техническое и оперативное превосходство, что мы могли это делать довольно легко. Теперь всё это в прошлом. Мы утратили этот навык. Я тут на днях кое с кем разговаривал: «Интересно, сколько наших нынешних подводников, выходящих в море, обогнули полюс, и сделали это?». Я бы сказал, что таких очень и очень мало. Раньше мы уходили под лёд, всплывали и выходили на поверхность через лёд. Опять же, русские хотят действовать под водой, подо льдом, поэтому важно, чтобы мы тоже могли это делать. Я не знаю, когда мы в последний раз это делали, наверное, четыре или пять лет назад. А это значит, что из-за ротации личного состава в море, скорее всего, не осталось никого, кто это делал», – сетовал британец.

«Так что происходит постепенное снижение стандартов. И это, на мой взгляд, одна из самых тревожных тенденций. За последние несколько лет уровень оперативного опыта и навыков снизился, потому что мы просто не отправляем лодки в море. Мы не выполняем по-настоящему сложные задачи», – жалуется Шарп.

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