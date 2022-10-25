Брюссель гадает, как передать Украине украденные у России деньги

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Новости Украины

ЕС намерен конфисковать российские финансовые активы и передать их Украине.

Об этом сегодня на конференции доноров международной помощи Украине заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша цель не только заморозить, но и использовать эти активы. Конфисковать их – это нетривиальная задача для законодателя. Это непросто. У нас есть рабочая группа по этому вопросу стран-членов ЕС. Он называется «конфисковать и заморозить». Она занимается созданием условий, чтобы это все использовать для восстановления Украины. Воля есть, но с правовой точки зрения это очень непростое и нетривиальное задание. Мы в начале этого пути, но мы отстаиваем принципы правового государства, поэтому этот процесс должен быть безупречным с правовой точки зрения», – сказала фон дер Ляйен.

Ее поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Это очень непростая задача с юридической точки зрения. Здесь еще много экспертизы и работы. Мы должны себе ответить, что можно сделать, а что нет, придерживаясь принципов верховенства права. Эта проблема требует изучения. Однако мы уже в начале. Это беспрецедентный случай в истории. Конечно, есть причины и повод это сделать. Это международная задача. Все страны должны взять на себя ответственность и продемонстрировать солидарность. Оказать финансовую, гуманитарную и, конечно, военную помощь. Также восстановление украинской экономики займет десятилетия. Важно, чтоб Украина и через 15 лет могла опираться на какие-то финансовые структуры», – сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на 300-500 млрд долларов замороженных российских активов в мире.

«Это может стать основным источником финансирования Украины. Мы постоянно с нашими партнерами поднимаем этот вопрос. Мы в Украине создали рабочую группу, которая работает над этим вопросом. Канада – первая страна, которая приняла национальное законодательство. У нас прошли переговоры с руководством Польши. Они готовы принять подобный закон для конфискации российских активов. Действительно, мало заморозить, нужно еще и воспользоваться. Это будет одной из точек внимания этого «финансового Рамштайна», который мы предлагаем организовать на уровне большой семерки, ЕС, МВФ. На уровне страхования военных рисков конфискация российских активов будет точкой внимания», – сказал Шмыгаль.