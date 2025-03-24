Демилитаризацией и денацификацией Украины придётся заняться Трампу

Максим Столяров.  
24.03.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия не может сейчас военным путём освободить все территории Новороссии, поэтому наведение на них порядка останется за США.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил политолог Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не может сейчас военным путём освободить все территории Новороссии, поэтому наведение на них...

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«Политика – это наука возможного. И все остальное, что не касается реальности, это наши досужие вымыслы, догадки и пожелания. Если мы будем говорить об искусстве возможного, то нам надо признать, что вооруженным путем достичь целей, поставленных в начале спецоперации, мы не можем.

То есть на сегодняшний день демилитаризация всей территории бывшей Украинской ССР военным путём нереальна», – сказал Онуфриенко.

Он подчеркнул, что требования-максимум со стороны России – это освобождение всей Новороссии, включая Одессу, Днепропетровск и Харьков.

«Но они сегодня не находятся под контролем вооруженных сил России. То есть это, скажем так, максимальные требования России, которые мы хотели бы получить по результатам этих переговоров.

Соответственно, не контролируя военно-политическим путем эти территории, мы вынуждены где-то как-то договариваться с противником, а Соединенные Штаты точно не наш союзник, о том, что там денацификация, демилитаризация и все прочее будет каким-то образом контролироваться не нами», – добавил эксперт.

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