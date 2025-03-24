Демилитаризацией и денацификацией Украины придётся заняться Трампу
Россия не может сейчас военным путём освободить все территории Новороссии, поэтому наведение на них порядка останется за США.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил политолог Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Политика – это наука возможного. И все остальное, что не касается реальности, это наши досужие вымыслы, догадки и пожелания. Если мы будем говорить об искусстве возможного, то нам надо признать, что вооруженным путем достичь целей, поставленных в начале спецоперации, мы не можем.
То есть на сегодняшний день демилитаризация всей территории бывшей Украинской ССР военным путём нереальна», – сказал Онуфриенко.
Он подчеркнул, что требования-максимум со стороны России – это освобождение всей Новороссии, включая Одессу, Днепропетровск и Харьков.
«Но они сегодня не находятся под контролем вооруженных сил России. То есть это, скажем так, максимальные требования России, которые мы хотели бы получить по результатам этих переговоров.
Соответственно, не контролируя военно-политическим путем эти территории, мы вынуждены где-то как-то договариваться с противником, а Соединенные Штаты точно не наш союзник, о том, что там денацификация, демилитаризация и все прочее будет каким-то образом контролироваться не нами», – добавил эксперт.
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