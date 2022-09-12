Депутат Госдумы: повторяется история, связанная с отходом от Киева

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Телеканал исключил из трансляции программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на центральную часть России выступление депутата Госдумы РФ Константина Затулина о контрнаступлении ВСУ.

Парламентарий выразил недоумение по поводу торжеств в Москве в честь Дня города, которые не были отменены, несмотря на трагические известия об отступлении русской армии из Харьковской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идёт о том, что повторяется история, связанная с отходом от Киева. Есть люди, которые там доверились тому, что мы пришли всерьёз и надолго, и которые сегодня оказались в ситуации уязвимой. Сегодня они эвакуируются с этих территорий – те, которые успеют эвакуироваться, я имею в виду гражданское население, поверившее в приход российских войск. И вот это очень важно во всей этой операции. Мне кажется, понятно, что разговор о том, что «все идёт по плану», по крайней мере, не соответствует полностью действительности: не может быть по плану наступления, потом отступления. Не может быть фейерверков в то время, когда происходят военные поражения. И праздников в это время тоже не должно быть. Они должны быть отложены. Хотя бы из уважения к тем, кто там находится. Силы, которые мы вовлекаем в эту операцию, должны быть умножены. Это не просто спецоперация, это Отечественная война. Люди, которые оказались ею затронуты, например, учителя, которых мы призывали учить по новым программам с 1 сентября, они сегодня могут оказаться в очередной раз под ударом, если мы не предпримем необходимые действия по их эвакуации», – сказал Затулин.

Его выступление было показано только в трансляции на Дальний Восток, сообщил экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Эфир с Костей Затулиным вышел только на Дальний Восток. Знакомая ситуация. Было время, пока я ещё ходил на эфиры, и думал, что этим я что-то поменяю, особо острые эфиры выходили только на Дальнем Востоке. Там шла прямая трансляция. У нас в центральной России запись программы потом не выходила. Иногда эфир из-за меня переснимали полностью… Когда вы читаете в программе, что программа — прямой эфир, это, как правило, прямой эфир только на Дальний Восток. Основная версия может редактироваться или переписываться полностью», – утверждает Царев в своем блоге.