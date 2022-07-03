Экстремист Чубаров обещает удар по Крымскому мосту
Украина неизбежно начнет боевые действия в Крыму, если действительно хочет восстановить свою «территориальную целостность».
Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Крым. Реалии» заявил объявленный Россией в розыск экс-депутат Верховной рады и главарь экстремистского меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эта война должна, безусловно, закончиться полностью восстановлением территориальной целостности Украины. Все иные форматы чреваты постоянной угрозой и постоянными нападениями России на Украину.
Конечно, военных действий не избежать, но они будут носить характер уничтожения тех видов оружия, которые будут непосредственно угрожать освобождению Крыма. Я имею в виду зенитно-ракетные комплексы, современные, которые Россия сейчас установила по периметру северной части Крыма, «Калибры» и другие ракеты. И объектами прямого нападения будут военные корабли Черноморского флота.
Мне представляется, что собственно таких активных, ожесточенных боевых действий на территории самого полуострова удастся избежать», – заявил Чубаров.
Также он в очередной раз заявил об угрозе удара по мосту через Керченский пролив:
«Керченский мост должен быть уничтожен – в этом никакого сомнения нет. Это сооружение построено абсолютно незаконно, но дело сейчас не в незаконности построения, а в том, что по мосту через Керченский пролив осуществляется переброска военной техники, военного снаряжения на территорию оккупированного крымского полуострова. И, собственно, мост является главным механизмом, позволяющим России сохранять усиленное военное присутствие на территории оккупированного Крыма и оттуда наносить удары по материковой части Украины. Поэтому снос моста является обязательным условием для того, чтобы приблизить освобождение Украины в целом и Крыма в частности».
Спасибо!
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