Экстремист Чубаров обещает удар по Крымскому мосту

Украина неизбежно начнет боевые действия в Крыму, если действительно хочет восстановить свою «территориальную целостность».

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Крым. Реалии» заявил объявленный Россией в розыск экс-депутат Верховной рады и главарь экстремистского меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта война должна, безусловно, закончиться полностью восстановлением территориальной целостности Украины. Все иные форматы чреваты постоянной угрозой и постоянными нападениями России на Украину.

Конечно, военных действий не избежать, но они будут носить характер уничтожения тех видов оружия, которые будут непосредственно угрожать освобождению Крыма. Я имею в виду зенитно-ракетные комплексы, современные, которые Россия сейчас установила по периметру северной части Крыма, «Калибры» и другие ракеты. И объектами прямого нападения будут военные корабли Черноморского флота.

Мне представляется, что собственно таких активных, ожесточенных боевых действий на территории самого полуострова удастся избежать», – заявил Чубаров.