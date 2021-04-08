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08.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, ЕС, миграция, Политика, Россия, США
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Эрдоган шантажирует ЕС и пытается накинуть удавку на США


Турецкий лидер Реджеп Эрдоган шантажирует Брюссель, все больше недовольный политикой Анкары, мигрантами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Ответ Эрдогана на недовольство Запада можно свести к нехитрой словесной формуле: а куда вы денетесь? В диалоге с ЕС у него всегда наготове очень веский аргумент: лагеря сирийских беженцев на территории Турции. Распустить их ничего не стоит. Эрдоган и так то и дело упрекает Брюссель в скупости, выражающейся в нежелании компенсировать его стране решающий вклад в спасение Европы от миграционного кризиса», – говорится в статье.

При этом на США в Турции традиционно пытаются влиять с помощью авиабазы НАТО Инджирлик, без которой операции альянса на Ближнем Востоке будут существенно затруднены.

«По мере сокращения присутствия войск США в Сирии, Ираке и Афганистане действенность этого аргумента снижается. Это ярко продемонстрировало применение к Турции санкций Вашингтона за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400. Они касаются четырех турецких чиновников и одного госучреждения и вступают в силу 7 апреля», – указывает газета.

В итоге, полагает автор, поиски нового способа сделать Турцию незаменимым союзником США, привели Эрдогана к идее реанимировать старый проект строительства канала «Стамбул» в обход проливов Босфор и Дарданеллы, движение военных кораблей по которым ограничивается Конвенцией Монтрё.

«Перспектива беспрепятственной переброски флота в Черное море должна очень понравиться США, но может вызвать и обратную реакцию. Канал «Стамбул» как единственная, безальтернативная и зависимая от Эрдогана артерия переброски американского флота – удавка покрепче, чем Инджирлик. И уж конечно, проект рискует ухудшить отношения с Россией. Но Эрдоган никогда не боялся наживать врагов. Ведь пока фатальных неприятностей они ему не доставили. И, похоже, он всерьез надеется, что так будет и впредь», – резюмирует издание.


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