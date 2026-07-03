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Украинский конфликт является «конфликтом между Россией и Европой», поэтому ЕС обеспечивает Украину натовским вооружением, советниками и деньгами, но при этом пока накладывают на Киев некоторые ограничения по приказу США.

Об этом профессор российской политики в Университете Лондона Сэм Грин заявил в интервью иноагенту Алексею Венедиктову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет уверенности в работоспособности НАТО в решении именно европейских задач. НАТО может решить задачу, которая ставит перед ней Америка, но Вашингтон дал понять, что европейская безопасность – это европейская проблема. При этом в Вашингтоне не очень хотят, чтобы европейцы стали автономными в решении своих задач. Они не хотят видеть независимый ядерный зонт в Европе, не хотят, чтобы покупали больше французского и немецкого оружия, но меньше американского. Поэтому нужен формат, в котором можно было бы работать за пределами натовской штаб-квартиры в Брюсселе», – сказал Грин.

Несмотря на стремление к независимости, европейцы не уверены в своих силах и поэтому постоянно пытаются привлечь внимание Трампа к украинскому конфликту.