Европейцы хотят, но не могут без Трампа – британский профессор

Елена Острякова.  
03.07.2026 17:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украинский конфликт является «конфликтом между Россией и Европой», поэтому ЕС обеспечивает Украину натовским вооружением, советниками и деньгами, но при этом пока накладывают на Киев некоторые ограничения по приказу США.

Об этом профессор российской политики в Университете Лондона Сэм Грин заявил в интервью иноагенту Алексею Венедиктову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский конфликт является «конфликтом между Россией и Европой», поэтому ЕС обеспечивает Украину натовским вооружением,...

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«Нет уверенности в работоспособности НАТО в решении именно европейских задач. НАТО может решить задачу, которая ставит перед ней Америка, но Вашингтон дал понять, что европейская безопасность – это европейская проблема.

При этом в Вашингтоне не очень хотят, чтобы европейцы стали автономными в решении своих задач. Они не хотят видеть независимый ядерный зонт в Европе, не хотят, чтобы покупали больше французского и немецкого оружия, но меньше американского.

Поэтому нужен формат, в котором можно было бы работать за пределами натовской штаб-квартиры в Брюсселе», – сказал Грин.

Несмотря на стремление к независимости, европейцы не уверены в своих силах и поэтому постоянно пытаются привлечь внимание Трампа к украинскому конфликту.

«Мы, безусловно, видим европейские старания в украинском конфликте, но не в качестве медиатора, а в качестве участника этого конфликта. Поэтому без США сейчас сложно решить эти вопросы, хотя не сказать, что Трамп упрощает эту задачу», – сказал Грин.

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English version :: Читать на английском Европейцы хотят, но не могут без Трампа – британский профессор

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