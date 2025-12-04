Глобалисты встревожены: Венгрия намерена запустить в ЕС трёх троянских коней вместо Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает категорически против членства Украины в ЕС, зато благоволит Молдове, Грузии и Сербии.

Об этом исследователь Центральной и Восточной Европы, русофобка Анастасия Мгалоблишвили заявила на конференции германского фонда Маршалла (признан нежелательной организацией в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможно, Орбан считает Молдову более нестабильной и более подверженной смене правительства на пророссийское авторитарное. И тогда Венгрия выиграет от вступления Молдовы в ЕС. Кстати, правительство Орбана встречалось с пророссийскими оппозиционными лидерами Молдовы в 2022-23 году и не поддерживало никаких других контактов», – сказала Мгалоблишвили.

Она считает, что так же Орбан не будет возражать против вступления в ЕС Грузии, чтобы получить там «нового нелиберального союзника». Что касается Сербии, то ее Венгрия ждет в Евросоюзе по другой причине.