И ты, Такер?! Иран рассорил Трампа с еще одним преданным соратником
Не успели трамписты переварить так, толком и не закончившуюся ничем, поспешно свернутую сторонами ссору президента с техноолигархом Ионом Маском, как в лагере MAGA – новый скандал. Дональд Трамп обругал в своей соцсети Truth Social консервативного политкомментатора Такера Карлсона, ранее жестко раскритиковавшего линию официального Вашингтона в израильско-иранском конфликте.
«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните свихнувшемуся Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», – написал Трамп.
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Интересно, что критичное мнение входящий в ближний круг Трампа Карлсон высказал не сам, а в подкасте с еще одним видным трампистом – ультраконсервативным идеологом и бывшим советником Трампа Стивеном Бэнноном. Такер Карлсон заявил, что возможная война с Ираном может привести к краху американского влияния в мире и фактическому завершению президентства Трампа.
«Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец «Америка» на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа». — заявил он.
Карлсон также выразил сомнение в способности США вести масштабную войну на Ближнем Востоке.
«Насколько готова американская армия к настоящему конфликту? Ответ – полностью не готова», – считает он.
Интересно, что идею прямого вмешательства США в войну против Ирана на стороне Израиля, к которой все больше склоняется Трамп, ползуживаемый республиканцами-неоконами, критикуют не только часть трампистов-изоляционистов, типа Карлсона или Марджори Тейлор Грин, но и некоторые демократы.
Так, демократ Тим Кейн внес на рассмотрение Сената законопроект, запрещающий Дональду Трампу применять военную силу против Ирана без санкции Конгресса.
«Не в интересах нашей национальной безопасности вступать в войну с Ираном, если только эта война не является абсолютно необходимой для защиты Соединенных Штатов. Я глубоко обеспокоен тем, что недавняя эскалация боевых действий между Израилем и Ираном может быстро втянуть Соединенные Штаты в еще один бесконечный конфликт», – говорится в заявлении Кейна.
Голоса против вступления США в войну с Ираном в Америке звучат довольно громко, – резюмирует российский политолог Максим Жаров. Правда, это было еще о поста Трампа, призвавшего население иранской столицы покидать Тегеран.
«Угроза КСИР бомбить Израиль всю ночь стала финальным триггером, подтянувшим Трампа к решению вписаться за Израиль. Вменяемой аналитики в окружении Трампа о реальной ситуации вокруг Ирана явно недостаточно. И это может быть очень опасно для всего остального мира», – уверен он.
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