И ты, Такер?! Иран рассорил Трампа с еще одним преданным соратником

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Не успели трамписты переварить так, толком и не закончившуюся ничем, поспешно свернутую сторонами ссору президента с техноолигархом Ионом Маском, как в лагере MAGA – новый скандал. Дональд Трамп обругал в своей соцсети Truth Social консервативного политкомментатора Такера Карлсона, ранее жестко раскритиковавшего линию официального Вашингтона в израильско-иранском конфликте.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните свихнувшемуся Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», – написал Трамп.

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Интересно, что критичное мнение входящий в ближний круг Трампа Карлсон высказал не сам, а в подкасте с еще одним видным трампистом – ультраконсервативным идеологом и бывшим советником Трампа Стивеном Бэнноном. Такер Карлсон заявил, что возможная война с Ираном может привести к краху американского влияния в мире и фактическому завершению президентства Трампа.

«Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец «Америка» на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа». — заявил он.

Карлсон также выразил сомнение в способности США вести масштабную войну на Ближнем Востоке.

«Насколько готова американская армия к настоящему конфликту? Ответ – полностью не готова», – считает он.

Интересно, что идею прямого вмешательства США в войну против Ирана на стороне Израиля, к которой все больше склоняется Трамп, ползуживаемый республиканцами-неоконами, критикуют не только часть трампистов-изоляционистов, типа Карлсона или Марджори Тейлор Грин, но и некоторые демократы.

Так, демократ Тим Кейн внес на рассмотрение Сената законопроект, запрещающий Дональду Трампу применять военную силу против Ирана без санкции Конгресса.

«Не в интересах нашей национальной безопасности вступать в войну с Ираном, если только эта война не является абсолютно необходимой для защиты Соединенных Штатов. Я глубоко обеспокоен тем, что недавняя эскалация боевых действий между Израилем и Ираном может быстро втянуть Соединенные Штаты в еще один бесконечный конфликт», – говорится в заявлении Кейна.

Голоса против вступления США в войну с Ираном в Америке звучат довольно громко, – резюмирует российский политолог Максим Жаров. Правда, это было еще о поста Трампа, призвавшего население иранской столицы покидать Тегеран.