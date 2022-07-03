«Идут мутки», – Карасев о перспективе завершения спецоперации до зимы

03.07.2022  02:45 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Активные боевые действия на Украине могут закончиться до зимы. Такое мнение в эфире интернет-канала Politeka озвучил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Карасева, сейчас идут кулуарные переговоры, и с этим может быть связан вывод российского гарнизона с острова Змеиный и обмен боевиков «Азова».


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«Если мы войдем в зиму с ракетными обстрелами инфраструктуры нашей, продолжающимися ракетными обстрелами предприятий – неважно, военно-промышленного комплекса или какого-нибудь другого, потому что обязательно в таких случаях будут и гражданские жертвы… Этого никто не выдержит. Запад не выдержит – им тоже не надо, Россия не выдержит, мы не выдержим…

В рамках обычной политической войны вам не выиграть, Украине, или Запад может так сказать, что «вы в рамках обычной политической войны тоже не можете выиграть у России, потому что мы боимся третьей мировой войны, ядерной, а поэтому мы не дадим вам оружие, наступательное. Мы дадим вам «Цезари» – гаубицы, немецкие САУ дадим, обучим людей». Но этого мало. Героическое сопротивление – да, украинское сопротивление – да.

Так что сейчас какие-то идут мутки. Видимо, это еще началось с продовольственными конвоями, зерновым конвоем по Черному морю, какие-то договоренности уже были и так далее.

И то, что по заявлению Минобороны России, это был приказ Верховного главнокомандующего – обменять «азовцев». То есть, Путин дал. Значит, это уже какой-то задний ход, он идет», – заявил Карасев.

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