Информационная агрессия «партии похабного мира» приобретает угрожающие масштабы – Фролов

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Пока Россия готовится к главному наступлению, внутренняя «партия похабного мира» расшатывает общественность и армию на информационно-политическом уровне.

Об этом на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Распространили информацию, якобы в русской армии идёт опрос, что вы будете делать после СВО, хотите ли вы служить. Я такой информации не имею, по моей – наоборот, предпосылок для завершения СВО нет. В очередной раз проявилась партия похабного мира, опубликовав в «Независимой газете» статью редактора, что якобы Россия в Конституции не обозначила границы регионов, на которые она претендует, поэтому, мол, можно прекратить СВО по нынешней линии разграничения, выбив ВСУ из Курска», – рассказал Селиванов.

Кирилл Фролов отметил, что такие фейковые «опросы» – это целенаправленные действия «партии похабного мира».