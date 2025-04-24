Информационная агрессия «партии похабного мира» приобретает угрожающие масштабы – Фролов
Пока Россия готовится к главному наступлению, внутренняя «партия похабного мира» расшатывает общественность и армию на информационно-политическом уровне.
Об этом на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Распространили информацию, якобы в русской армии идёт опрос, что вы будете делать после СВО, хотите ли вы служить. Я такой информации не имею, по моей – наоборот, предпосылок для завершения СВО нет.
В очередной раз проявилась партия похабного мира, опубликовав в «Независимой газете» статью редактора, что якобы Россия в Конституции не обозначила границы регионов, на которые она претендует, поэтому, мол, можно прекратить СВО по нынешней линии разграничения, выбив ВСУ из Курска», – рассказал Селиванов.
Кирилл Фролов отметил, что такие фейковые «опросы» – это целенаправленные действия «партии похабного мира».
«В самом начале СВО в состав журналистов, освещающих СВО, внесли какую-то мадам из «Новой газеты». То есть в пресс-службах наших силовых ведомств до сих пор работает партия похабного мира, которая устраивает самые настоящие диверсии.
Путин подписал закон об изменениях в воинской службе, согласно чему если призывник подпишет контракт с Минобороны больше, чем на полгода, то он освобождается от призыва. То есть это форма добровольческого набора, который необходим для полномасштабного наступления на Одессу, на Киев.
То есть Россия готовится к победе, а всё информационное пространство, занятое Мединским, фейковыми опросами и публикации New York Post – вкидываются в ключевые тг-каналы, основные положения про план Трампа…. То есть информационно-политическая агрессия партии похабного мира приобретает опасные для страны последствия», – предупредил эксперт.
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