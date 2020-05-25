Почему украинские неонацисты активизировались в Харькове

25.05.2020, Харьков, Александр Буров

В Харькове активизировалась неонацистская организация «Фрайкор». Это закономерно. Чем отчетливей власть показывает свою беспомощность и несостоятельность, тем больше свобода действий у радикалов.

В пятницу «фрайкоровцев» уже в который раз спустили на депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика, проводившего акцию протеста против закрытия роддома.

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История с закрытием акушерско-физиологического отделения и отделения новорожденных Харьковской клинической больницы на железнодорожном транспорте №2 —типична для сегодняшней украинской медицины, загонявшейся в гроб бабой Ульяной Супрун.

Как известно, американская шаболда сейчас пока не у дел, хотя офис президента уже готов предложить медицинской гастролерше достойное кресло. За неимением бабы Ульяны, которая одним только лицом своим могла бы распугать всех участников акции, на протестующих против закрытия роддома натравили «Фрайкор».

Не менее показателен тот факт, что Харьковская клиническая больница на железнодорожном транспорте №2 подчинена АО «Украинская железная дорога». И закрыли акушерско-физиологическое отделение этой больницы, как говорится в приказе, «согласно Уставу АО «Украинская железная дорога»…».

Это то самое акционерное общество, где членом наблюдательного совета пару раз в месяц заседает бывший нардеп и вечный грантосос Сергей Лещенко, получая за это ежемесячно в несколько раз больше, чем украинский медик зарабатывает за год. И понятно, что там, где заседает «бородатая женщина» Сырожа Лещенко, — уже не до жиру. То есть не до проблем других женщин — акушерок или рожениц. Главное, что гора (или власть) родила соросовскую мышь (или крысу) по имени Лещенко — и та себя очень неплохо чувствует.

К Харьковской городской организации «ОПЗЖ» обратились медики, возмущенные закрытием родильного отделения и увольнением медработников. Оппозиционеры поддержали акцию протеста под стенами больницы. Во время этого мероприятия появились активисты «Фрайкора», которые плеснули Андрею Лесику зеленкой в лицо.

Паблики радикалов рапортовали: «Фрайкор снова помог Лесику перекраситься в трендовые политические цвета». Но вскоре в соцсетях появилось и видео с пойманным активистом.

Андрей Лесик прокомментировал «ПолитНавигатору» события, происходившие под стенами больницы на Полтавском Шляхе:

«Активиста, который на видео, и еще двоих поймали ребята, обеспечивающие мою безопасность. Вроде бы троих «фрайкоровцев», нападавших на участников сегодняшней акции, допросили в райотделе полиции. И выпустили. Я в который раз обращаю внимание полиции на выходки этих радикалов. У двоих из пойманных «фрайкоровцев» было оружие. По моей информации, «Фрайкор» координируется СБУ».

Лесик отмечает, что тема роддома должна была бы объединить все здравые силы. Но получается, что у «фрайкоровцев» нетрадиционные взгляды: им родильные дома не нужны.

«Сами врачи возмущались этой выходкой радикалов. — говорит Лесик. — Против чего протестуют медики — понятно? А против чего вышли «фрайкоровцы»?! Вопиющим является и игнорирование обращений этих медиков к власти. В связи с закрытием роддома они писали обращения и к Зеленскому, и к премьер-министру. Но они так и не дождались ответа.

В этом цинизм власти Зеленского: они не находят нужным реагировать на такие обращения и жалобы людей. Мало того, что роды везде платные в результате медицинской реформы Супрун, продолженной правительством уже при Зеленском. Так еще и в центре города закрывают роддом.

Подрывают все социальные базы, которые еще сохранялись. Пятиэтажную многопрофильную клинику на Залютино тоже уничтожают. Я там, в хирургическом корпусе, когда-то проходил практику. В те годы медик в страшном сне не мог представить, что страна доживет до таких медицинских реформ. Всё идет под нож. И ничего не поменялось при Зеленском. Реформа Супрун как уничтожала здравоохранение, так и дальше уничтожает: больницы закрываются. Нацики как бегали по улицам с зеленкой и оружием, там и бегают».

Несколькими днями ранее «Фрайкор» взял на себя ответственность за очередной акт вандализма: памятника маршалу Жукову был залит красной краской. В своих пабликах радикалы похвастались: «Ночные ветры Харькова снова напомнили, что кровавый путь мясника Жукова не смыть усилиями коммунальщиков».

Городская власть уже который месяц наблюдает за творчеством наследников «художника Шикльгрубера»: то восстанавливает памятник, то отмывает и отчищает его. А не пытались напрячь не только коммунальщиков, но и юристов? Что мешает городским властям играть на опережение: добиваться запрета нацистской организации, привлечения к ответственности виновных в актах вандализма? Когда они пришли за Жуковым, вы утерлись…