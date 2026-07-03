Хитрый укро-план: «Ватикан уломает Польшу закрыть глаза на героизацию бандеровщины – до победы над Россией»

Вадим Москаленко.  
03.07.2026 09:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 244
 
Ватикан, Дзен, Политика, Польша, Украина


Киеву нужно направить дипломатические усилия на Ватикан, имеющий влияние на Польшу. И договориться, что до «победы над Россией» поляки будут закрывать глаза на героизацию бандеровцев на Украине.

Такую идею на канале «Львовская мануфактура новостей» озвучил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, числившийся в ВСУ, но уже успевший демобилизоваться, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву нужно направить дипломатические усилия на Ватикан, имеющий влияние на Польшу. И договориться, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Безусловно [конфликт с Польшей] оставит отпечаток и на нашем вступлении в ЕС, которые может быть усложнён теперь не Венгрией, а Польшей.

Лучший выход – точно не бросаться орденами или устраивать коммуникацию в стиле «дурак – сам дурак», а попробовать профессионально вернуться к трём основам.

Первая – прощаем и просим прощения, вторая – без независимой Украины не будет независимой Польши, и третье – давайте сначала выиграем или завершим войну, а дальше будем разбираться с остальными вопросами», – вещал Омелян.

«Намного мудрее попробовать активно включиться в дискуссию, привлечь всех тех, кто имеет влияние на поляков, на польскую власть. А это, прежде всего, Ватикан. Это те люди, которые пользуются поддержкой в польском обществе, много пишут о Польше на Западе. Я не думаю, что они будут исходить из сугубо антиукраинской риторики. И их нужно убеждать, чтобы они стали такими себе амбассадорами, которые выключили этот поток ненависти на отдельных фактах в прошлом», – предложил бывший укро-министр.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском Хитрый укро-план: «Ватикан уломает Польшу закрыть глаза на героизацию бандеровщины – до победы над Россией»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить