Хитрый укро-план: «Ватикан уломает Польшу закрыть глаза на героизацию бандеровщины – до победы над Россией»
Киеву нужно направить дипломатические усилия на Ватикан, имеющий влияние на Польшу. И договориться, что до «победы над Россией» поляки будут закрывать глаза на героизацию бандеровцев на Украине.
Такую идею на канале «Львовская мануфактура новостей» озвучил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, числившийся в ВСУ, но уже успевший демобилизоваться, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Безусловно [конфликт с Польшей] оставит отпечаток и на нашем вступлении в ЕС, которые может быть усложнён теперь не Венгрией, а Польшей.
Лучший выход – точно не бросаться орденами или устраивать коммуникацию в стиле «дурак – сам дурак», а попробовать профессионально вернуться к трём основам.
Первая – прощаем и просим прощения, вторая – без независимой Украины не будет независимой Польши, и третье – давайте сначала выиграем или завершим войну, а дальше будем разбираться с остальными вопросами», – вещал Омелян.
«Намного мудрее попробовать активно включиться в дискуссию, привлечь всех тех, кто имеет влияние на поляков, на польскую власть. А это, прежде всего, Ватикан. Это те люди, которые пользуются поддержкой в польском обществе, много пишут о Польше на Западе. Я не думаю, что они будут исходить из сугубо антиукраинской риторики. И их нужно убеждать, чтобы они стали такими себе амбассадорами, которые выключили этот поток ненависти на отдельных фактах в прошлом», – предложил бывший укро-министр.
English version :: Читать на английском Хитрый укро-план: «Ватикан уломает Польшу закрыть глаза на героизацию бандеровщины – до победы над Россией»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: