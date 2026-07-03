Хитрый укро-план: «Ватикан уломает Польшу закрыть глаза на героизацию бандеровщины – до победы над Россией»

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Киеву нужно направить дипломатические усилия на Ватикан, имеющий влияние на Польшу. И договориться, что до «победы над Россией» поляки будут закрывать глаза на героизацию бандеровцев на Украине.

Такую идею на канале «Львовская мануфактура новостей» озвучил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, числившийся в ВСУ, но уже успевший демобилизоваться, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно [конфликт с Польшей] оставит отпечаток и на нашем вступлении в ЕС, которые может быть усложнён теперь не Венгрией, а Польшей. Лучший выход – точно не бросаться орденами или устраивать коммуникацию в стиле «дурак – сам дурак», а попробовать профессионально вернуться к трём основам. Первая – прощаем и просим прощения, вторая – без независимой Украины не будет независимой Польши, и третье – давайте сначала выиграем или завершим войну, а дальше будем разбираться с остальными вопросами», – вещал Омелян.