Киевская пропаганда: Из погребальной ямы нас вытянет Третья мировая война
Россия не предлагает Украине капитуляцию, но ее условия очень близки к этому.
Об этом в эфире канала «УТ-2» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
В целом эфир получился очень пессимистичным, так что ведущий попытался найти какой-то итог под занавес беседы.
«Я вот думаю, может, Третья мировая нас вытащит из погребальной ямы, потому что все будут фигачиться, а у нас будет много опыта, мы будем всем нужны», – заявил ведущий.
Чмут в ответ грустно заметил:
«Только людей не останется».
Впрочем, он надеется, что точка невозврата для Украины еще не пройдена.
«Сейчас в этой позиции мне не хочется, чтобы в какой-то момент мы пришли к тому, что настолько все плохо, что мы сели с русскими за стол переговоров и приняли их ужасные условия, потому что просто другого выбора нет. И мы будем вынуждены…
Это это не капитуляция, да, но будет близко к тому. Мы столько людей положили, столько лет воевали, чтобы потом так бездарно подписать капитуляцию. Это не ок. И об этом нужно говорить, потому что я вижу, что власть недостаточно понимает объем и масштаб проблем на войне и недостаточно работает над их решением. Нужно об этом говорить сейчас больше, потому что ситуация становится хуже», – убежден укро-эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: