Пока всё внимание приковано на происходящее вокруг покровско-мирноградской агломерации, русские войска продолжают операцию по охвату Запорожья.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал панические заявления депутата Рады Безуглой, поддержанное «айдаровцем» Буйнятовым, о том, что сражение в Покровске – это отвлечение внимание и сил, пока российская армия движется к Запорожью. Кроме того, военный обозреватель немецкого издания «Бильд» заукраинец Рёпке предостерег – намечается окружение Гуляйполя в обход укрепрайонов.

«Понятно, что Запорожье, учитывая, что это очень большой город, никто штурмовать, как Бахмут, не будет. Вероятно, будут пытаться обойти, охватить. Чем это грозит для населения? Запорожцам стоит подумать о релокации в более безопасное и спокойное место.

Поскольку уже прилетают и КАБы, вопрос времени, когда, как в Краматорске, полетят снаряды РСЗО со всеми вытекающими отсюда последствиями, когда каждый день превращается в лотерею», – тревожился укро-эксперт.