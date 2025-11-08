Киевский политтехнолог: «Запорожцам стоит подумать о релокации»

Вадим Москаленко.  
08.11.2025 19:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 741
 
Дзен, Запорожье, Россия, Украина


Пока всё внимание приковано на происходящее вокруг покровско-мирноградской агломерации, русские войска продолжают операцию по охвату Запорожья.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока всё внимание приковано на происходящее вокруг покровско-мирноградской агломерации, русские войска продолжают операцию по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал панические заявления депутата Рады Безуглой, поддержанное «айдаровцем» Буйнятовым, о том, что сражение в Покровске – это отвлечение внимание и сил, пока российская армия движется к Запорожью. Кроме того, военный обозреватель немецкого издания «Бильд» заукраинец Рёпке предостерег – намечается окружение Гуляйполя в обход укрепрайонов.

«Понятно, что Запорожье, учитывая, что это очень большой город, никто штурмовать, как Бахмут, не будет. Вероятно, будут пытаться обойти, охватить. Чем это грозит для населения? Запорожцам стоит подумать о релокации в более безопасное и спокойное место.

Поскольку уже прилетают и КАБы, вопрос времени, когда, как в Краматорске, полетят снаряды РСЗО со всеми вытекающими отсюда последствиями, когда каждый день превращается в лотерею», – тревожился укро-эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить