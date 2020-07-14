Коронавирус оголил украинский фронт в районе дислокации нацистского «Айдара»

14.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Два десятка боевиков нацбата «Айдар» в Донбассе слегли с коронавирусом якобы после контакта с «волонтёрами», пытавшимися помочь им возместить уничтоженное по халатности военное имущество.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нашей разведкой отмечается низкий уровень укомплектованности подразделений 24 батальона «Айдар» в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее в результате умышленного поджога неэксплуатируемого автомобиля «Урал», вместе с ним, по личной халатности комбата, уничтожено три прибора ночного видения «AN/PVS-14», квадрокоптер типа «Фантом», карабин Remington 700 VARMINT калибра 308 Win.

Для восполнения утраченных в ходе пожара военного имущества и средств разведки командир 53 бригады Титенко приказал «айдаровцам» изыскать денежные средства из собственных карманов. В итоге, ушлые боевики обратились за помощью к волонтерам и заразились от них инфекцией «COVID-19», – сообщил Астрахань.

По его словам, в настоящее время в расположении нацбатальона оборудована отдельная казарма, в которой изолированы 20 заболевших боевиков.

«Для контроля нахождения инфицированных в изоляторе и соблюдения карантинных мер прибыли военнослужащие военной комендатуры 53 бригады.

В ходе доклада командиру 53 бригады, командир 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» Пташник обосновал рост заболеваемости коронавирусом среди подчинённых результатом контакта с предстателями одной из волонтерских организаций, а также объявил о катастрофическом положении батальона в связи с низким уровнем укомплектованности подразделений личным составом», – рассказал представитель ведомства.

Согласно озвученным жалобам, текущий некомплект, с учетом заболеваемости, в данном батальоне составляет 75 процентов, в связи с чем, комбат попросил откомандировать двадцать пять боевиков из других подразделений для организации боевого дежурства на переднем крае.