Косово двенадцатый год не выдаёт убийц, ритуально расправившихся с пятью македонцами в канун Пасхи

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Двенадцать лет назад на Смилковском озере в пригороде столичного Скопье в Северной Македонии группой албанцев и бошняков были убиты четыре юноши от 18 до 21 года и 45-летний рыбак. Двое из убийц и по сей день скрываются в Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тела юных жителей села Радишане Филипа Славски, Александра Начевски, Цветана Ацевски и Кира Тричковски были обнаружены накануне православной Пасхи – в Великий Четверг ровно двенадцать лет назад. В отдалении также правоохранители нашли и труп Борче Стевковски, который убит потому, что стал свидетелем расправы. В ходе следствия выяснилось, что мужчина и четверо юношей были убиты группой албанцев по мотивам религиозной и этнической ненависти. Громкий процесс получил в Северной Македонии название «Дело Монстра».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В июне 2014 года шестеро обвиняемых – албанцы и бошняки 34-летний Африм Исмаилович, его 35-летний брат Агим Исмаилович, 29-летний Алил Демири, 54-летний Фейзи Азири, а также Хачи Азири и Самир Люта были приговорены к пожизненному заключению. Однако к власти в стране при помощи госпереворота пришли поддержанные Западом леволибералы из партии Союз социал-демократов Македонии (СДСМ) в альянсе с албанской диаспорой. Которые попытались представить исламистов жертвами свергнутого национал-патриотического режима, поэтому обвиняемые были отпущены на свободу, а дело – отправлено на пересмотр.

Главным обвинителем на процессе была назначена этническая албанка – прокурор Фатима Фитай, которая оправдала Люту, а Алил Демири и Африм Исмаилович успели сбежать в Косово. В 2021 году Агим Исмаилович, Африм Исмаилович и Алил Демири получили пожизненное, но перед судом предстал только Африм; Фейзи Азири и Хачи Азири получили 15 и 9 лет лишения свободы соответственно.

Известие об осуждении убийц спровоцировало местную албанскую диаспору устроить уличные погромы в Скопье, в ходе которых 11 македонских полицейских получили ранения. Однако власть не стала прогибаться под нацменов, и организаторы беспорядков были арестованы и получили по году заключения.