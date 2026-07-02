Крайне опасный скандал для режима Санду. Что происходит в Молдове

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В Молдове разгорелся жесткий внутриполитический кризис. Вслед за журналистскими расследованиями о космических зарплатах и кумовстве на госпредприятии MoldATSA в отставку ушла кузина президента Анастасия Табурчану, а глава ключевой парламентской комиссии Раду Мариан сдал пост, взяв на себя политическую ответственность. Чтобы сбить волну общественного гнева, Минфину пришлось экстренно отменить непопулярную налоговую реформу.

Политолог Александр Кориненко комментирует ситуацию «ПолитНавигатору».

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Увольнения президентских родственников и соратников – очищение власти или сброс токсичных фигур в год выборов для спасения рейтингов? Почему именно сейчас СМИ раскрутили тему? Наметился раскол среди элит?

Это скорее санитарная операция по удалению токсичных элементов, чем демонтаж самой системы. Раду Мариан покидает кресло председателя комиссии, но сохраняет депутатский мандат. Другие фигуранты увольняются, но вопросы к механизму их назначения, к тем, кто утверждал выплаты, подписывал документы и годами осуществлял контроль, остаются без ответа. Получается, виноват тот, кого поймали, но система, которая позволила всему этому существовать, как будто ни при чем. Почему тему стали раскручивать сейчас? Когда информация уже вышла наружу и начала разрушать рейтинг власти, дальнейшее молчание стало опаснее самой публикации. Выгоднее возглавить разоблачение, чем позволить оппозиции получить монополию на него. Обществу предлагают видеть не кумовство и отсутствие контроля, а якобы способность правящей команды признавать ошибки и очищаться. Нам говорят: смотрите, у нас люди уходят в отставку. Мы должны их похвалить? Сомневаюсь. Прямых доказательств серьезного раскола элит пока нет. Скорее мы наблюдаем ослабление прежней корпоративной солидарности внутри правящего лагеря. Это еще не открытая война внутри PAS, но это пока.

Насколько опасен скандал с кумовством и сверхдоходами в госсекторе для имиджа PAS как «борцов с коррупцией»?

Для PAS этот скандал опаснее, чем для любой другой партии. PAS пришла к власти именно под лозунгом очищения государства, меритократии, прозрачности и борьбы с кумовством. Особенно разрушительно выглядит контраст между реальностью большинства граждан и доходами внутри государственного сектора. Одним людям объясняют необходимость экономии, повышения налогов, сокращения льгот и «болезненных, но необходимых реформ». Другие в это же время получают десятки и сотни тысяч леев из госструктур. В маленькой стране полностью исключить пересечение профессиональных, личных и родственных связей невозможно. Проблема начинается тогда, когда общество не может проверить, почему именно этот человек получил должность, кто оценивал его квалификацию, как определялась зарплата и существовала ли реальная конкуренция.

Почему Минфин вдруг притормозил непопулярную налоговую реформу?