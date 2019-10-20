Кравчук хочет новый Беловежский сговор по Донбассу

20.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Пункт Минских соглашений о том, что Украина должна обсуждать с ЛДНР будущее Донбасса, – можно легко обойти. Решение должны принять власти Киева совместно с мировыми державами, как, например, судьба Германии была решена на Ялтинской конференции 1945 года без учета мнения жителей Берлина.

Об этом в эфире телеканала «UA:Крим» заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия говорит, что Украина должна договариваться с ЛДНР. Но когда заканчивались Вторая мировая война, в Крыму собрались Черчилль, Рузвельт и Сталин, без какой-либо группы. Собрались и приняли решение.

Когда мы собрались в Беловежской пуще – Ельцин, Кравчук и Шушкевич, то мы не искали трёхсторонней группы, а приняли решение самостоятельно, подписали документ консенсусом.

Поэтому не надо нас обдуривать и делать вид, что мы ничего не знаем и всё принимаем на веру. Если так, то нужно ехать в Париж Путину, Зеленскому, Меркель и Макрону. Сесть, у них достаточно полномочий, могут пригласить любых консультантов, и принять историческое решение», – сказал Кравчук.

Интересно, что при этом он заявил о невозможности совместить на таких переговорах вопрос Донбасса и Крыма.

«Минский формат был создан для Донбасса, а не для Крыма. Минский формат был создан, когда началась открытая агрессия в Донбассе, и, чтобы её остановить, прибегли к созданию Минского формата.

Сейчас не надо объединять. Поскольку минская группа в присутствии ОБСЕ ни разу не обговаривала вопрос Крыма, то как его можно обговаривать? Это несерьёзно, потому что не нет позиции», – сказал Кравчук.