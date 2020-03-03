Лидеру албанских сепаратистов предложили баллотироваться в сербский парламент

03.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Директор Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич (см. заглавное фото) напомнил «премьеру» Косово Альбину Курти, что тот является гражданином Сербии и чиновником сербской провинции.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Загнанный в угол американцами, требующими отменить косовскую стопроцентную таможенную пошлину на товары из Сербии, «премьер-министр» Косово Альбин Курти не нашел ничего лучшего, как пообещать местным сепаратистам «заставить Сербию признать Косово».

«Существуют более мудрые методы, чем таможенный сбор», – сказал косовский политик.

В ответ на это директор сербской Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич напомнил сепаратистскому лидеру о том, что тот является чиновником «сербской провинции во временных органах самоуправления».

«Объявленные им «ответные меры» являются попыткой дестабилизировать регион за счет тех, кто выступает против поиска решения в диалоге, – отметил директор Канцелярии по Косово и Метохии. – Курти действует как пироман, который хочет разжечь пожар на Балканах. Если он хочет влиять на политику Сербии, пусть баллотируется на выборах в сербский парламент».

Джурич отметил, что пока во главе Сербии находится Александр Вучич, никто не сможет заставить Белград признать какую-либо ложную независимость. И потому не стоит надеяться получить что-то путем угроз и шантажа.

«Курти имеет возможность перевернуть новый лист в отношениях между Белградом и Приштиной, но он, вероятно, упустит ее, потому что делает все, чтобы казаться более экстремальным, чем его предшественники, – заметил представитель сербской власти. – Белград остается открытым для продуктивного диалога по Косово и Метохии, если у него есть цивилизованный собеседник, который должен сначала безоговорочно отменить антицивилизационные налоги на товары из центральной Сербии»

По словам директора Канцелярии по Косово и Метохии «Курти должен наконец понять, что он больше не является лидером оппозиции и непослушным ребенком в политике Приштины и начать действовать соответствующим образом».