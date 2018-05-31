31.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Киев, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Спецслужбы, Украина

Майдан превратил украинских полицейских в трусов, боящихся уличных хулиганов


Киевские футбольные фанаты, никого не стесняясь, вовсю применяют силу даже против сотрудников правоохранительных органов.

Соответствующее видео-доказательство стычки футбольных хулиганов и милиции разместили в телеграмм-канале «Силовики», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев. Наши дни. Футбольные фанаты погнали полицейских. Майдан сделал из них трусов, не способных противостоять радикалам», – отмечают в комментарии под видео.

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