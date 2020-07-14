На Луганщине ВСУшники с применением силы опустошают колодцы и скважины местных жителей

14.07.2020, Луганск, Сергей Вредников

Боевики украинских подразделений на подконтрольной Киеву территории Луганщины врываются в частные домовладения и дизельными насосными станциями выкачивают всю воду из личных колодцев и скважин местного населения.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В районе населённого пункта Троицкое отмечено недовольство местного населения решением командира 24 бригады Гудзя об обеспечении водой подразделений бригады с использованием личных колодцев и скважин населения.

В условиях недостатка воды и засушливого сезона подразделения тылового обеспечения без согласия владельцев проникают на территорию частных домовладений и с использованием дизельных насосных станций осушают источники воды, необходимые населению для обеспечения собственных нужд», – заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что местный житель одного из частных домовладений попытался оказать сопротивление и не пустить украинских боевиков на свою территорию, в результате чего получил телесные увечья и был госпитализирован в реанимацию. Для проведения разбирательства в соединение прибыли сотрудники ВСП ВСУ.

«С целью пресечения акций неповиновения граждан, комендантская служба бригады усилила патрулирование в населенном пункте и задерживает мужчин, собирающихся на улице группами больше трех человек.

Командир 3 батальона Поступальский организовал обеспечение личного состава водой, в том числе путем привлечения волонтеров, которые доставили на позиции необходимые средства обеззараживания, питьевую воду, продукты питания, спиртные напитки и квадрокоптер «Мэвик про», которые были изъяты в личное пользование командиром батальона под предлогом необходимости его использования в целях проведения рекогносцировки», – рассказали в пресс-службе.