Нам нужен свой «Орешник», чтобы бить по Москве и Питеру – экс-посол Украины в США

Украинское преимущество в дронах в скором времени будет утеряно, поэтому необходимо срочно разрабатывать баллистические ракеты типа «Орешника», чтобы бить ими по Москве, Санкт-Петербургу и городам, где сосредоточены оборонные предприятия.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чалого, у Украины развязаны руки для таких ударов, нет лишь самих средств поражения.

«Нам нужна баллистика украинская, нам нужно как-то с россиянами сравняться по этому компоненту. Ну, конечно, держа руку на пульсе по беспилотным системам. Вы понимаете, если что-то технологическое возникает, сразу возникает противодействие этому. У нас там есть какой-то зазор, как министр Федоров сказал, несколько месяцев преимущества, но ведь это не будет вечно. Поэтому ракеты дальние, и крылатые, и баллистические, ну дальние, мы видим примерно какой это радиус. Я думаю, что хватит Москва-Петербург и дальше в эту сторону, где они переводят сейчас свои производства. Ракеты средней дальности – это то, что Украина может производить, это технически возможно, но займет время. А юридически нам это право дано, потому что договор по ракетам средней и меньшей дальности, он развален. То есть, нет таких обязательств», – вещал он.

«Сейчас идет очень быстрое наращивание такого типа ракет, типа «Орешника», как они называют, который они никак не могут наладить, но все-таки они это делают. Вот мы должны делать то же самое. Я не знаю, как это ускорить. Я думаю только в кооперации, только во взаимодействии с теми же Соединенными Штатами, возможно, с другими странами, которые пойдут на такое взаимодействие», – рассуждал Чалый.

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