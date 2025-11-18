Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия могла бы не передавать ВСУ ракеты «Таурус», но начать обучение украинских военных управлению комплексами – как шантаж России с целью заставить Москву остановить наступление и прекратить СВО.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом заявил член комитета по иностранным делам бундестага от правящей партии ХДС Родерих Кизеветтер, выступая на Литовско-Германском форуме в Вильнюсе.

«Это стало бы политическим сигналом для России, показывающим, что мы можем сделать больше», — считает депутат.

По его словам, поддержка Украины Германии обходится в 50 евро на одного налогоплательщика в год, а приём беженцев — в 200 евро.

«Нам нужно больше инвестировать в первую линию обороны Европы — Украину. А вторая линия обороны — это Литва. Если мы не будем инвестировать в Украину, вторая линия обороны окажется под угрозой. Путин не будет ждать, он не скажет военным — мы воевали зря», — стращал Кизеветтер.

Однако он признал: поддержка киевского режима вызывает серьезные противоречия, поскольку часть немецкой общественности считает, что война на Украине должна закончиться переговорами, а не вооружением Киева.