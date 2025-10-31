Русские якобы уже проиграли Купянск и вымещают злость в попытках взять Красноармейск (Покровск), но укрокомандование «как всегда» не допустит окружения.

Об этом просроченный президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я разговаривал с главкомом, изменений в Покровске нет. В Покровске есть русские, наши их уничтожают, уничтожают понемногу, потому что нужно беречь личный состав. Просто бежать, а они откуда-то, с того или иного здания, они там прячутся. …

Идёт серьёзная битва за Покровск. Им поставили задание взять этот Покровск, именно этот город, потому что они не смогли взять Сумы и Купянск.

Они понимают, что Купянск проигрывают, всё. Идёт вычистка, да, всё непросто, но уже всё понятно. …Это они проиграли. Доброполье – понятно, Запорожье – понятно. Поэтому они будут бороться за это и поднимать максимально [ставки].

Путин говорит, что поедет в Покровск. Так за милую душу, если он приедет в Покровск! Все будут аплодировать, мы понимаем, чем всё закончится», – истерил Зеленский.