Украинская армия несет огромные потери на фронте из-за того, что в окопы отправляют совершенно неподготовленных людей.

Об этом в эфире украинского журналиста Юрия Коновальчука заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел («Купол»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос, почему его опыт не используют сейчас в ВСУ, бывший комбриг напомнил, что в 2023 году его понизили в должности, когда он, еще будучи комбатом, дал интервью американским СМИ, где пожаловался на качество подготовки украинских новобранцев.

«Почему я дал это интервью? Потому что мы не двигались вообще никуда. Тогда БЗВП вообще не было никакой, и когда ты встречаешь в Соледаре мобилизованных, которые вообще не прошли никакой подготовки, и среди них нет ни одного кадрового – ни сержанта, ни командира взвода, ни командира роты. Их человек 50 идет просто в направлении Славянска», – сказал Козел.

По его словам, эти люди еще три дня назад были обычными гражданские людьми.