Офицер: В июне 15 тысяч погибших на фронте – и это только случаи, попавшие в СМИ
Украинская армия несет огромные потери на фронте из-за того, что в окопы отправляют совершенно неподготовленных людей.
Об этом в эфире украинского журналиста Юрия Коновальчука заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел («Купол»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отвечая на вопрос, почему его опыт не используют сейчас в ВСУ, бывший комбриг напомнил, что в 2023 году его понизили в должности, когда он, еще будучи комбатом, дал интервью американским СМИ, где пожаловался на качество подготовки украинских новобранцев.
«Почему я дал это интервью? Потому что мы не двигались вообще никуда. Тогда БЗВП вообще не было никакой, и когда ты встречаешь в Соледаре мобилизованных, которые вообще не прошли никакой подготовки, и среди них нет ни одного кадрового – ни сержанта, ни командира взвода, ни командира роты. Их человек 50 идет просто в направлении Славянска», – сказал Козел.
По его словам, эти люди еще три дня назад были обычными гражданские людьми.
«Для нашего военно-политического руководства – это просто общая статистика. Я нашел сайт, где берут с открытых источников захоронения людей, там уже около 200 тысяч. И за крайний месяц на этом сайте добавилось 15 тысяч погибших. Причем, это только известная информация, не все попадают в медиа, кого-то хоронят, и вообще нигде не озвучивают. И то, что наша власть говорит… я недавно был на эфире, где депутат от «Слуг народа» говорил, что у нас потери 1 к 12. Таких потерь у нас нет», – опроверг ложь украинской пропаганды Козел.
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