Офицер ВСУ: «Буданов помог русским взять наш неприступный укрепрайон»
Экс-начальник ГУР МО Украины, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (признан в РФ террористом) якобы является тайным агентом ФСБ.
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«Господин Буданов является офицером ФСБ. И генералом Украины он стали именно потому, что карьеру ему помогла делать именно эта организация», – утверждает Бекренев.
По его словам, спецподразеделения ГУР МО в бытность руководства Буданова проводили лишь пиар-акции, которые заканчивались бессмысленными потерями: десанты в Крым, попытки захвата ЗАЭС и так далее.
«Была еще, например, вылазка в районе Запорожья, из-за чего мы потеряли очень удобный рубеж обороны в Каменском. Подразделения господина Буданова захватили часть населенного пункта в низине, и командование заставило туда перевести передовые наши позиции с удобных рубежей. В результате противник опрокинул, удобные рубежи прошел просто ходом. Так мы потеряли Каменское, оно было неприступное. Я считаю, что эта операция ГУР по захвату парочки квадратных километров – это было задание ФСБ, чтобы опрокинуть наш фронт на Запорожском направлении», – уверяет Бекренев.
К такому рода заявлениям стоит относиться с изрядной долей скепсиса и понимать, что на Украине идет подковерная политическая грызня между различными группировками, в которой используются традиционные обвинения в работе на Москву.
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