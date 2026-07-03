Офицер ВСУ: «Буданов помог русским взять наш неприступный укрепрайон»

Игорь Шкапа.  
03.07.2026 13:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 893
 
Дзен, Политика, Сожрите друг друга, Спецслужбы, Украина


Экс-начальник ГУР МО Украины, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (признан в РФ террористом) якобы является тайным агентом ФСБ.

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О этом в эфире видеоканала «Альфа» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР капитан артразведки Евгений Бекреенев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-начальник ГУР МО Украины, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (признан в РФ террористом) якобы...

«Господин Буданов является офицером ФСБ. И генералом Украины он стали именно потому, что карьеру ему помогла делать именно эта организация», – утверждает Бекренев.

По его словам, спецподразеделения ГУР МО в бытность руководства Буданова проводили лишь пиар-акции, которые заканчивались бессмысленными потерями: десанты в Крым, попытки захвата ЗАЭС и так далее.

«Была еще, например, вылазка в районе Запорожья, из-за чего мы потеряли очень удобный рубеж обороны в Каменском. Подразделения господина Буданова захватили часть населенного пункта в низине, и командование заставило туда перевести передовые наши позиции с удобных рубежей. В результате противник опрокинул, удобные рубежи прошел просто ходом. Так мы потеряли Каменское, оно было неприступное. Я считаю, что эта операция ГУР по захвату парочки квадратных километров – это было задание ФСБ, чтобы опрокинуть наш фронт на Запорожском направлении», – уверяет Бекренев.

К такому рода заявлениям стоит относиться с изрядной долей скепсиса и понимать, что на Украине идет подковерная политическая грызня между различными группировками, в которой используются традиционные обвинения в работе на Москву.  

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