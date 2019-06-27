По Балканам бродит призрак Великой Албании

27.06.2019, Москва, Елена Острякова

Самопровозглашенные власти Приштины нагнетают ситуацию вокруг сербского края Косово.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Приштина объявила о преобразовании своих сил безопасности в армию, и международное сообщество сделало вид, что этого не заметило. Лидеры Косово и Албании начали говорить: мы ни пяди своей земли сербам не отдадим. Хотя весь прошлый год речь шла о возможном обмене территориями между Белградом и Приштиной. Сейчас они заявляют, что готовы включить Прешевскую долину в свой состав», – отметил политолог.

Он полагает, что в Косово имеет место попытка реализовать проект Великой Албании.

«Мы видим, как стремительно развивается проект Великой Албании. Уже снята граница между Косово и Албанией. Там свободно могут перемещаться не только люди, но и любые грузы. В том числе, наркотики и все остальное, что, к сожалению, свойственно этому региону», – сказал Бондаренко.

Как следует из идей Великой Албании, к современной Албании должны быть присоединены северо-западные районы Северной Македония, южные рубежи Сербии, включающие Косово и Прешевскую долину, и населённые албанцами южные районы Черногории. Неофициально в Великую Албанию идеологи албанского национализма включают и северные районы Греции, где почти не осталось албанского населения.