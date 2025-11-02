Пока Россия «сохнет», Европа сдохнет – Межевич
С началом антироссийской кампании Европа лишилась основы своего благополучия и процветания.
Об этом в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если ФРС перестанет долларами снабжать Европу, то и в Европе не с чего взять деньги. Богатство Европы базировалось на более высокой производительности труда, чем сейчас. Более дешёвой электроэнергии, чем сейчас. Меньших военных расходах, чем сейчас.
А в экономике чудес не бывает. Невозможно купить упаковку яиц 10 штук и продать каждое яйцо по цене целой упаковки. Существуют объективные пределы», – отметил Межевич.
«Ну и чем меньше экономика, тем издержки раскладываются на меньшее количество хозяйствующих субъектов. Мы видим: это закрылось, то закрылось. И на 10 объявлений о том, что что-то закрылось, одно, что что-то открылось.
Я подчеркиваю, что в России это тоже случается. Но, как у нас говорят: пока толстый сохнет, худой сдохнет», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: