Пока Россия «сохнет», Европа сдохнет – Межевич

Максим Столяров.  
02.11.2025 17:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 622
 
Война, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Украина, Экономика


С началом антироссийской кампании Европа лишилась основы своего благополучия и процветания.

Об этом в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если ФРС перестанет долларами снабжать Европу, то и в Европе не с чего взять деньги. Богатство Европы базировалось на более высокой производительности труда, чем сейчас. Более дешёвой электроэнергии, чем сейчас. Меньших военных расходах, чем сейчас.

А в экономике чудес не бывает. Невозможно купить упаковку яиц 10 штук и продать каждое яйцо по цене целой упаковки. Существуют объективные пределы», – отметил Межевич.

«Ну и чем меньше экономика, тем издержки раскладываются на меньшее количество хозяйствующих субъектов. Мы видим: это закрылось, то закрылось. И на 10 объявлений о том, что что-то закрылось, одно, что что-то открылось.

Я подчеркиваю, что в России это тоже случается. Но, как у нас говорят: пока толстый сохнет, худой сдохнет», – подытожил он.

