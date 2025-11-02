С началом антироссийской кампании Европа лишилась основы своего благополучия и процветания.

Об этом в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если ФРС перестанет долларами снабжать Европу, то и в Европе не с чего взять деньги. Богатство Европы базировалось на более высокой производительности труда, чем сейчас. Более дешёвой электроэнергии, чем сейчас. Меньших военных расходах, чем сейчас.

А в экономике чудес не бывает. Невозможно купить упаковку яиц 10 штук и продать каждое яйцо по цене целой упаковки. Существуют объективные пределы», – отметил Межевич.