Порошенко: Вести переговоры с Путиным мне слабо, Москва просто издевается

28.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Киев слишком слаб для переговоров с Москвой в формате «один на один», обсуждение выхода из кризиса может происходить только при поддержке некоей «международной проукраинской коалиции», заявил накануне Петр Порошенко в интервью лояльным местным телеканалам.

«Запомните, если вы не очень внимательно смотрели российские фильмы: Москва слезам не верит. Москва признает только силу. Силу Украинского государства, силу украинского войска, силу мировой коалиции», – пафосно объявил Порошенко.

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Одновременно он добавил: «Мы сняли российское иго не только с нашей церкви, не только с нашего языка, но и с нашей страны», не уточнив, какое новое иго предполагает «поддержка международной проукраинской коалиции».

«Крым является украинским. И никаких компромиссов в этом вопросе нет. Донбасс является украинским. И никаких компромиссов в этом вопросе нет», – подчеркнул Порошенко.

По его словам, российская позиция по миротворцам предлагает предоставить наблюдателям ОБСЕ эскорт-услуги миротворцев, поскольку именно такая формулировка гласит: «эскорт наблюдателей, они работают с 9.00 до 18.00 в сопровождении эскорта». «Я думаю, что это имеет очень отдаленное отношение к безопасности. И российское предложение просто издевается над некомпетентностью отдельных наших кандидатов», – сказал Порошенко.

По его словам, санкции отрезвляют жителей РФ и Донбасса.

«Санкции – это мотивация для России быть за столом переговоров и принимать решения. Посмотрите насколько критической является ситуация не только на оккупированных территориях Донбасса, где безработица достигает за 50%, ликвидированы стратегические предприятия, порезано на металлолом, вывезено оборудование. Дети имеют сложности с доступом к образовательным услугам, нет лекарств, резкое падение уровня жизни. А в Крыму? Посмотрите, что происходит. Резкое падение уровня доходов. На сегодняшний день люди снимают «розовые очки» и начинают видеть реальность», – объявил Порошенко.