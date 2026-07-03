Посол Украины в ФРГ не скрывает: Наша задача – втянуть Германию в войну с Россией
Для Украины очень важно, чтобы Германия вступила в войну с Россией.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
В интервью подняли тему скандальной статьи в журнале «Шпигель», где на обложку над изображением гитлеровских солдат был вынесен заголовок «Наша война с Россией».
«Обложка спровоцировала очень много дискуссий, в том числе в профессиональном сообществе. Хотя сама статья очень хорошая. Она объясняет, что происходило, критикует Москву, пытающуюся продвигать свои ложные нарративы. Но это, на самом деле, такое устоявшееся восприятие: не Советский Союз, а Россия, не советский, а российский. Даже на языковом уровне оно так сложилось.
И с такими устоявшимися нарративами, к сожалению, приходится работать и развенчивать эти мифы. Но я думаю, что реакция немецкого общества на это название была как раз очень правильной. Хотя для читателей Укринформа надо сказать, что в подзаголовке стоял именно «Советский Союз». Но заглавными буквами было написано: «Наша война против России». Хотелось бы, чтобы в ближайшее время какая-нибудь обложка Der Spiegel была с заголовком «Русская война против нас». Очень хотелось бы это увидеть», – мечтает посол.
Он жалуется, что немцам «сложнее всего» понять, что Россия якобы ведет войну «против всей Европы и самой Германии».
«Я часто посещаю немецкие оборонные предприятия и вижу, что только единицы из них перешли на работу в две или три смены. Недавно во время поездки с федеральным президентом Штайнмайером в Саарланд мы посетили фабрику керамики Villeroy & Boch. Нам показали производство и сказали, что производят раковины и унитазы 24 часа в сутки, потому что печь нельзя останавливать. Тогда я спросил немцев: как случилось, что сантехнику вы производите круглосуточно, семь дней в неделю, а оружие – всего 40 часов в неделю?
Изменение этого восприятия, выход из зоны комфорта и переход к тому, о чем призывает министр обороны Писториус – быть готовыми к войне – это главная задача. Как честно признал федеральный канцлер Мерц, Германия сейчас находится не в состоянии войны, но уже и не в мире», – резюмировал Макеев.
English version :: Читать на английском Посол Украины в ФРГ не скрывает: Наша задача – втянуть Германию в войну с Россией
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: