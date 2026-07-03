Посол Украины в ФРГ не скрывает: Наша задача – втянуть Германию в войну с Россией

Для Украины очень важно, чтобы Германия вступила в войну с Россией.





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Об этом в интервью «Укринформу» заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

В интервью подняли тему скандальной статьи в журнале «Шпигель», где на обложку над изображением гитлеровских солдат был вынесен заголовок «Наша война с Россией».

«Обложка спровоцировала очень много дискуссий, в том числе в профессиональном сообществе. Хотя сама статья очень хорошая. Она объясняет, что происходило, критикует Москву, пытающуюся продвигать свои ложные нарративы. Но это, на самом деле, такое устоявшееся восприятие: не Советский Союз, а Россия, не советский, а российский. Даже на языковом уровне оно так сложилось. И с такими устоявшимися нарративами, к сожалению, приходится работать и развенчивать эти мифы. Но я думаю, что реакция немецкого общества на это название была как раз очень правильной. Хотя для читателей Укринформа надо сказать, что в подзаголовке стоял именно «Советский Союз». Но заглавными буквами было написано: «Наша война против России». Хотелось бы, чтобы в ближайшее время какая-нибудь обложка Der Spiegel была с заголовком «Русская война против нас». Очень хотелось бы это увидеть», – мечтает посол.

Он жалуется, что немцам «сложнее всего» понять, что Россия якобы ведет войну «против всей Европы и самой Германии».