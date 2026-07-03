Президент Кубы: Мы не хотим войны, но готовимся к вторжению США

Жители Кубы готовы с оружием в руках отстаивать свою независимость в случае вторжения США.

Об этом в интервью британскому телеканалу SkyNews заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Ясно, что угроза существует. Я не могу сказать, пойдут они на это или нет, но угроза есть, и она асимметрична. Есть США, которые играют роль агрессора, США наращивают риторику об угрозах и возможном вмешательстве. Это заставляет нас быть начеку.

Если произойдёт нападение, кубинский народ ответит сплочённо, решительно и встанет на защиту своего суверенитета. Мы не хотим войны, но и не боимся её. И мы готовимся, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох или побеждёнными…

Есть выдающиеся герой нашей войны за независимость, генерал-майор Антонио Масео, Главнокомандующий освободительной армии в то время, когда мы были Испанской колонией. И он сказал: «Тот, кто попытается захватить Кубу, сможет унести с собой лишь прах её земли, пропитанный кровью». Это не просто лозунг, это убеждение, которое разделяют миллионы кубинцев», – заявил Диас-Канель.